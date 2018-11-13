محافظ كفرالشيخ يناقش سبل التعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات الطيران

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) برئاسة اللواء عبدالحميد علام، في مجال التكنولوجيا وأنظمة المراقبة المتقدمة والتابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد نصير، مدير الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم بحث سبل التعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) في مجال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة ذات التقنية العالية وذلك لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال الحيوي، لتطبيق استراتيجية محافظة كفرالشيخ المتكاملة لتطوير منظومة خدماتها واستخدام التكنولوجيا الرقمية المطلوبة للمشروعات والمتاحة لتحقيق الخدمات المتنوعة والمتطورة للمواطنين.

وأضاف طه، أن شركة أفيت التابعة لوزارة الطيران المدني تمتلك أنظمة التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن استغلالها في دعم المشروعات التي تقوم بها المحافظة وبخاصةً في شمال البرلس ومتاحة أيضاً لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني بمصانع القطاع الخاص بالمناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس من خلال التنسيق مع مجالس إدارات المناطق الصناعية وإدارة الاستثمار بالمحافظة.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد علام، ان شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) هي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المطارات وانظمة المراقبة والتأمين والتكنولوجيا ذات التقنية العالية وبناء شبكات الاتصالات وكذلك تقديم الصيانة والدعم الفني للأنظمة والأجهزة التكنولوجية وهى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني وتسرى عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام.