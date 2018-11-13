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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:38 م
محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
أ.ش.أ
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شهد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان ، احتفال المحافظة باليوم العالمى لكبار السن تحت شعار "بكم تطيب الحياة" والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، ولفيف من القيادات الشعبية ، وممثلى الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وأكد المحافظ فى كلمة له بهذه المناسبة ، أن الاحتفال يأتى فى إطار مشاركة كبار السن احتياجاتهم وتلبيتها ، مشيرا إلى أن الدين الإسلامى الحنيف حث على البر بالوالدين والإحسان إليهما ، واحترام وتقدير كبار السن .. داعيا المؤسسات الخاصة والمنظمات الأهلية إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية والاهتمام بكبار السن ، لاسيما وأنهم فئة كبيرة داخل المجتمع المصرى ، تتجاوز ستة ملايين ، بنسبة 6.7% من إجمالى التعداد السكانى .

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن بمثابة رسالة عرفان ووفاء لمسيرتهم فى العطاء ، وتقدير لما أنجزوه ، ونقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة.

من جانبه ، أكد حسين الباز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ، الحرص على تنظيم هذا الاحتفال سنويا ، تقديرا لكبار السن على دورهم فى بناء الأسرة والمجتمع .. مشيرا إلى أن المحافظة تضم 5 أندية و3 دور لإقامة كبار السن تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية لأكثر من 240 مسنا بكافة مدن المحافظة.

وفى ختام الحفل ، قام محافظ قنا بتكريم عدد من كبار السن تقديرا لجهودهم .

 


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