محافظ قنا : ارتفاع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 129 ألفا و507 مواطن

أ.ش.أ

صرح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أن مديرية التضامن الاجتماعى استقبلت 300 ألف و500 طلب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك منذ انطلاق البرنامج فى نوفمبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه تم الموافقة واستخراج الفيزا لـ 129 ألفا و507 حالات منها، بواقع 110 آلاف و803 حالات تكافل و18 ألفا و704 حالات كرامة على مستوى مدن وقرى المحافظة، وذلك بعد تنقية الكشوف وإيقاف غير المستحقين.

وأوضح الهجان ، أن المديرية قامت بصرف 284 ألفا و 633 جنيها مساعدات مختلفة خلال أكتوبر الماضى، منها 46 ألفا و756 جنيها للأسر التى شملتها مساعدات الضمان الاجتماعى، وعددها 149 أسرة و 175 ألفا و587 جنيها لحالات الإغاثة الفردية والجماعية، وعددها 44 حالة، و62 ألفا و 290 جنيها لحالات المساعدات الاستثنائية، وعددها 162 حالة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لـ 439 حالة من أسر المقاتلين واعتماد 31 شهادة تأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وترخيص 9 حضانات أهلية.

وأضاف محافظ قنا ، أن المديرية قامت أيضا بتوطين 110 حالات من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادى وتنظيم 70 زيارة ميدانية لمتابعة موقف الحضانات الأهلية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والتى تهدف إلى دعم محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا ، لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.