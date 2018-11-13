محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير ميناء الطور البحرى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بميناء الطور البحرى وتابع الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة الميناء، وأثنى على سير العمل، كما شدد على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال ليكون الميناء جاهزا للافتتاح بعد التطوير فى عيد المحافظة القومى فى مارس القادم.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، حصة الأسماك المعدة للتوزيع على أهالى المدينة شارك فى الجولة اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والمسئولين عن الميناء.