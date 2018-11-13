محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة

بورسعيد - السيد فلاح

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجهودات المجلس القومى للمرأة خلال المرحلة الماضية وذلك فى اجتماعه مع قيادات المجلس اليوم الثلاثاء بحضور نجلاء أدوار مقرر المجلس والأعضاء.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية مواصلة المجلس لدوره فى مجال التوعية خاصة بالأحياء وقرى الغرب والجنوب، مشيرًا إلى أن المجلس مطالب بتفعيل دوره فى العديد من القضايا المهمة ومن بينها، قضايا تغيير ثقافة العمل لدى الشباب ومواجهة الظواهر السلبية ومن بينها التهريب.

وأشاد "الغضبان"، بمجمل عطاء المجلس فى المرحلة الماضية، مشيرًا للآمال المعقودة عليه ودورة الاجتماعى المهم.

كما طالب بتكثيف حملات التوعية بين أبناء المحافظة والوصول لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية والتفكير والعمل والابتكار خارج الصندوق والابتكار بما يناسب ظروف المحافظة.