video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:21 م
محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق
استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجهودات المجلس القومى للمرأة خلال المرحلة الماضية وذلك فى اجتماعه مع قيادات المجلس اليوم الثلاثاء بحضور نجلاء أدوار مقرر المجلس والأعضاء. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أهمية مواصلة المجلس لدوره فى مجال التوعية خاصة بالأحياء وقرى الغرب والجنوب، مشيرًا إلى أن المجلس مطالب بتفعيل دوره فى العديد من القضايا المهمة ومن بينها، قضايا تغيير ثقافة العمل لدى الشباب ومواجهة الظواهر السلبية ومن بينها التهريب.
 
وأشاد "الغضبان"، بمجمل عطاء المجلس فى المرحلة الماضية، مشيرًا للآمال المعقودة عليه ودورة الاجتماعى المهم.
 
كما طالب بتكثيف حملات التوعية بين أبناء المحافظة والوصول لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية والتفكير والعمل والابتكار خارج الصندوق والابتكار بما يناسب ظروف المحافظة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات إنشاء المجمع الصناعى الثانى

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

المجلس القومى للمراه




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة