video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: شباب المحافظة قدموا تجربة ناجحة فى مشروعات الشاطئ و58 مصنعا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:14 م
محافظ بورسعيد: شباب المحافظة قدموا تجربة ناجحة فى مشروعات الشاطئ و58 مصنعا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن قطاع الشباب يمثل 60% من إجمالى سكان المحافظة وينالون اهتمامًا كبيرًا بتعليمات من القيادة السياسية لتوفير فرص الحياة الآمنة لهم فى الوقت الحاضر والمستقبل وتعد المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة حاليًا ترجمة لهذا الاهتمام وعلى الشباب استغلال الفرصة لإعداد أنفسهم لإيجاد أماكن لهم فى مواقع العمل التى توفرها هذه المشروعات.

 

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بكلية التربية النوعية وحضرها محافظ بورسعيد بصحبة الأديب والإعلامى جمال الشاعر وعميد كلية تربية نوعية.

 

وأضاف الغضبان، أن الشباب عليهم مسئولية كبيرة باعتبارهم القطاع الأكثر ثقافة للقيام بتوعية الجماهير بما يجرى على أرض مصر من مخطط تنمية شاملة فى مختلف المجالات كما أن عليهم المهمة الأكبر فى التصدى لحروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

 

واستعرض محافظ بورسعيد، فى شرح تفصيلى المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها فى شرق بورسعيد وعلى شاطى غرب المحافظة من مشروعات الغاز الطبيعى والتنمية السياحية الحديثة، مشيدًا بنجاح شباب المحافظة الذين استغلوا الفرص التى وفرتها المحافظة فى مشروع 58 مصنعا وتطوير الشاطئ من خلال الأعمال التى غيرت صورة ومصيف المدينة إلى واجهة سياحية وساعدت على تنشيط حركة السياحة ببورسعيد.

 

وأشاد الأديب جمال الشاعر بحركة التنمية العملاقة والمتنوعة التى تجرى على أرض بورسعيد كما أشاد باهتمام المحافظ بقطاع الشباب وكان آخرها توزيع 1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة على شباب الخريجين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

جمال الشاعر




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة