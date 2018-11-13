محافظ بورسعيد: شباب المحافظة قدموا تجربة ناجحة فى مشروعات الشاطئ و58 مصنعا

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن قطاع الشباب يمثل 60% من إجمالى سكان المحافظة وينالون اهتمامًا كبيرًا بتعليمات من القيادة السياسية لتوفير فرص الحياة الآمنة لهم فى الوقت الحاضر والمستقبل وتعد المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة حاليًا ترجمة لهذا الاهتمام وعلى الشباب استغلال الفرصة لإعداد أنفسهم لإيجاد أماكن لهم فى مواقع العمل التى توفرها هذه المشروعات.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بكلية التربية النوعية وحضرها محافظ بورسعيد بصحبة الأديب والإعلامى جمال الشاعر وعميد كلية تربية نوعية.

وأضاف الغضبان، أن الشباب عليهم مسئولية كبيرة باعتبارهم القطاع الأكثر ثقافة للقيام بتوعية الجماهير بما يجرى على أرض مصر من مخطط تنمية شاملة فى مختلف المجالات كما أن عليهم المهمة الأكبر فى التصدى لحروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

واستعرض محافظ بورسعيد، فى شرح تفصيلى المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها فى شرق بورسعيد وعلى شاطى غرب المحافظة من مشروعات الغاز الطبيعى والتنمية السياحية الحديثة، مشيدًا بنجاح شباب المحافظة الذين استغلوا الفرص التى وفرتها المحافظة فى مشروع 58 مصنعا وتطوير الشاطئ من خلال الأعمال التى غيرت صورة ومصيف المدينة إلى واجهة سياحية وساعدت على تنشيط حركة السياحة ببورسعيد.

وأشاد الأديب جمال الشاعر بحركة التنمية العملاقة والمتنوعة التى تجرى على أرض بورسعيد كما أشاد باهتمام المحافظ بقطاع الشباب وكان آخرها توزيع 1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة على شباب الخريجين.