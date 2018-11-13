محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بمستشفى بنها التعليمي

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بمستشفى بنها التعليمى ، مؤكدا خلال استقبال الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، بحضور الدكتور عبد العاطي الغنيمي مدير مستشفى بنها التعليمي، لاستعراض خدمات المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمى الجاري تجهيزه بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث يضم المبنى الجديد 146 سريرا داخليا و61 سرير عناية مركزة و15 حجرة عمليات على مساحة 1500 متر مربع، ويتكون من أرضي و7 أدوار ويشمل قسم للحالات الحرجة والاستقبال والطوارئ وجاري الانتهاء من تشطيبه في المرحلة الحاليّة ، وشدد المحافظ على سرعة بإنجاز الإنشاءات والتجهيزات الطبية في أقرب وقت ممكن لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.