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محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و824 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:23 ص
محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و824 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن نقاط التمركز بالمحافظة الخاصة باستقبال المواطنين للكشف عن فيروس سى، والتى يبلغ عددها 256 نقطة تمركز إلى جانب المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 1-10-2018 حتى أمس الإثنين 12 نوفمبر، مليون و824 ألفا و272 مواطنا، لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس، من إجمالى مستهدف 2 مليون و904 آلاف مواطن.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز بلغ أمس الإثنين 48169 مواطنا، لافتا إلى أن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاءت فى المقدمة بإجمالى 365132 مواطن ، كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة حتى الآن، فيما تقدمت مدينة الخانكة لتصبح في المركز الثاني بإجمالى 273332 مواطنا، لتأتى مدينة بنها فى المركز الثالث  بإجمالى 262960 مواطنا.

وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.

وتابع: يصرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية، وهى مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب، شبرا الخيمة".

 

 


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