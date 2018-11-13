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محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائى لتقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:01 م
محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائى لتقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة جانب من الاجتماع
الغربية - مصطفى عادل
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن منظومة استرداد حق الدولة التى تم وضعها بناءً على تكليفات القيادة السياسية، تعود بالنفع العام على المواطنين من خلال خدمات عديدة تقدم لهم فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومرافق البنية التحتية وغيرها مـن الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الذى ترأسها محافظ الغربية اليوم للبت النهائى لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تم البت فى 247 طلبا من 1454 طلب تقنين تم تقديمهم للجان تقنين التعديات على أملاك الدولة، حيث تم اعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ.

كما أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25 % من المبلغ الذى تم تحديده خلال الاجتماع ولتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر قرارا بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة للإسراع فى إجراءات التقنين والانتهاء منها فى موعد أقصاه 31/12/2018.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة للتأكد من الانتهاء من كافة الأعمال قبل المدة المحددة.

 


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