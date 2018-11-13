محافظ السويس يقرر مد مهلة تحديث ملفات الزواج للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية

السويس – السيد فلاح

قال اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس،أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قرر مد مهلة تحديث البيانات للمتقدمين للحصول علي الوحدات السكنية للزواج الحديث من عام 2001 إلي عام 2006 حتي 28 فبراير 2019.

أضاف، السكرتير العام لمحافظة السويس، أن قرار محافظ السويس بمد المهلة لإعطاء الفرصة للمواطنين المتقدمين تحديث البيانات واستيفاء المستندات الخاصة بهم من عام 2001 إلي 2006 وذلك بمقر إدارة التسكين "لجنة توزيع المساكن بمبنى ديوان عام محافظة السويس القديم".