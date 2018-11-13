محافظ الدقهلية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بذكرى المولد النبوى الشريف والذى أقيم بدار مناسبات مسجد الشيخ حسانين بالمنصورة عقب صلاة المغرب.

وقال شاروبيم اليوم نقف جميعا فى هذه الذكرى الطاهرة نحتفل بذكرى عزيزة على جميع المسلمين ذكرى ميلاد الرسول الكريم.

وفى رحاب هذه الذكرى العطرة يسعدنى أن أتقدم إليكم جميعاً بالتهنئة القلبية داعيا المولى أن يديم علينا جميعا نعمة التسامحِ وصفاء النفوس ونقاء القلوب، كما يسعدنى أن أرفع فى هذه المناسبة الجليلة أسمى آيات التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى داعيا الله أن يوفقه لاستكمال ما بدأه من اجل هذا الوطن ومن أجل مستقبل أبنائه.

ومن جانبه أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية على أن الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء وأن الله أنار الدنيا بنور الإسلام وإننا جميعا نؤمن بأن الله عز وجل بعث انبيائه موسى وعيسى وخاتمهم الرسول الكريم محمد لهداية الإنسانية وصلاح البشر.

حضر الاحتفالية اللواء جمال متولى نائب مدير الأمن، واللواء حسام عبد الواحد وكيل الإدارة العامة للأمن الوطنى ،اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، اللواء فهيم مكاوى حكمدار مديرية الأمن،والمهندس مختار الخولى السكرتير العام واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكرى ،ولفيف من الأئمة والدعاة والقيادات الأمنية والتنفيذية.