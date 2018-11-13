محافظ الدقهلية يشكل لجنة للتحقيق في ادعاء مواطن بتزوير تراخيص مزرعة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ادعاء مواطن حول تعنت مديرية الزراعة بالدقهلية في ترخيص مزرعته بعزبة الشوكي التابعة لمركز أجا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد صباح اليوم، وحضره اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث ادعى المواطن جمال عبد الناصر تعنت مديرية الزراعة بالمحافظة وعدم منحه ترخيص إحلال وتجديد لمزرعته.

وأوضح المهندس محمد السبد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن المواطن يمتلك مساحة 700 متر بعزبة الشوكي بمركز أجا وقام باستخراج رخصة على مساحة 710 متر وتمت مخاطبة مركز التوثيق وأفاد بأن المساحة ليست داخل البناء لذلك تم رفض طلب المواطن وإلغاء الترخيص لمخالفته اشتراطات إنشاء مزرعة لتسمين المواشي.