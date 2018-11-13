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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:28 م
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محافظ البحيرة يوافق على مطالب 47 شخص خلال لقاء خدمة المواطنين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:04 م
محافظ البحيرة يوافق على مطالب 47 شخص خلال لقاء خدمة المواطنين اللقاء الدورى للمواطنين
البحيرة - ناصر جودة
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عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اللقاء الدورى لخدمة المواطنين  بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور وذلك لحل المشاكل الجماهيرية الطارئة.

حيث التقى محافظ البحيرة بعدد 47 من المواطنين  تنوعت مطالبهم ومشاكلهم وحرص على مقابلة كل مواطن على حده ووجه  الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه.

شارك فى اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية بدمنهور والمحمودية.

كما شارك فى اللقاء وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنظيم والإدارة ومديرى عام ادارت الشئون المالية والإدارية والقانونية والرقابة والمتابعة وخدمة المواطنين بالديوان العام ومسئولى المرور ومشروع المواقف والنقل الداخلى ومنسق صندوق دعم الدواء.

 


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