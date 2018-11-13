محافظ أسوان يكريم أماما وضع صور مسيحى داخل المسجد توفى أثناء تصديه للص

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

كرم اليوم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الشيخ سعودى مرزوق، أمام مسجد منصور حمادة بأسوان، عقب لفتته الإنسانية، داخل المسجد، خلال خطبة الجمعة الماضية، بعدما فوجئ المصليين بصور للشاب المسيحى مينا سمير الذى توفى خلال مطاردته للص قام بسرقة هاتف محمول من أحد البازارات السياحية بالسوق السياحى بمدينة أسوان منذ عدة أيام.

وأكد إبراهيم، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ما قام به أمام مسجد منصور حمادة هى أخلاق الإسلام التى تحث على الفضيلة ومكارم الأخلاق، وتكريم كل من يساهم فى عمل خير للمجتمع.

وأثنى محافظ أسوان، على هذا التصرف، خاصة مع تحول الشاب مينا سمير إلى بطل حقيقيى فى وجة نظرة المجتمع نظرا لتصرفه الشجاع فى الدفاع عن الحق والذى كلفة حياته.

من جهته، قال الشيخ سعودى مرزوق أمام مسجد منصور حمادة بأسوان، إن ما قام به يأتى من دافع شخصى، وأنه إذا اختلفنا فى المعتقد والدين، ولكن لا بد أن نتفق فى الإنسانية.