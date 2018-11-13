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ماى: لن أساوم على ما صوت البريطانيون بأغلبية عليه فى استفتاء 2016

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:00 ص
ماى: لن أساوم على ما صوت البريطانيون بأغلبية عليه فى استفتاء 2016 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس الاثنين، أن توقيعها على اتفاق (بريكست) لن يكون "بأى ثمن"، مشيرة إلى أن ثمة قضايا لا تزال تعوق مسار التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

وفى حفل مأدبة اللورد مايور السنوى فى لندن، قالت ماي: "لن أساوم على ما صوت الشعب عليه فى استفتاء 2016 .. لقد أرادت أغلبية البريطانيين منّى أن أمضى قدما فى الخروج بالمملكة من الاتحاد الأوروبي". حسبما نقلت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وأضافت ماى أنه وبينما الطرفان يرغبان فى تحقيق اتفاق انسحاب قابل للتطبيق، فإن "ما نتفاوض بشأنه هو أمر بالغ الصعوبة"، مشددة على أن أى اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يخول المملكة المتحدة التحكم فى "قوانينها الخاصة بخصوص الحدود والأموال"، إلى جانب حرية إبرام اتفاقات تجارية مع حماية الوظائف والأمن وحالة الاتحاد.

وجاءت تصريحات ماى قاضية فيما يبدو على آمال احتمالية توصل الحكومة البريطانية لاتفاق لدى انعقادها، غدًا الثلاثاء؛ وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول، بعد غد الأربعاء، فسوف تنحسر بشدة التوقعات بشأن قمة خاصة حول "بريكست" ببروكسل فى نوفمبر الجارى.

 


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