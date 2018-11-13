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لص قصر النيل: كنت عايز أسرق الشركة لعلمى باحتفاظهم بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:02 ص
لص قصر النيل: كنت عايز أسرق الشركة لعلمى باحتفاظهم بمبالغ مالية كبيرة بالخزينة خزينة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى المتهم بمحاولة سرقة خزينة شركة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد الاستيلاء على ما بخزينة الشركة من مبالغ مالية لسابقة عمله بأحد الكافيهات التابعة للشركة ولعلمه باحتفاظهم بمبالغ مالية كبيرة بمقر الشركة.

تلقى لضباط وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل من الخدمات الأمنية المعينة، بضبط لص بمعرفة الأهالى بالانتقال والفحص تم التقابل مع "محمد.ش.س" 38 سنة، مدير شركة، و"منصور.ع.ح" 24 سنة، حارس عقار، و"منى.ع.ع" 23 سنة، عاملة نظافة، وبصحبتهم "أحمد.ر.ع" 24 سنة، عاطل، وبحوزته ( شنيور كهربائى، سلاح أبيض " سكين " ).

وقرر الأول أنه فور حضوره لمقر الشركة عمله، فوجئ بمحاولة الأخير الخروج من مقر الشركة، فاستعان بالثانى وتمكنوا من ضبطه، وقررت الثالثة بأنها حال تواجدها بالشركة محل الواقعة، فوجئت بالمتهم قام بتقييدها باستخدام قطعة قماش صفراء خاصة بأعمال النظافة، وغلق فمها بشريط لاصق تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتوجه لمكتب الحسابات وحاول فتح الخزينة المتواجدة بداخلها باستخدام الشنيور المضبوط وفور استشعاره بحضور الأول فر هارباً وتمكن الأول والثانى من ضبطه.


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