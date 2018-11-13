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لبنانيون ينظمون مظاهرة أمام سفارة الدوحة ببيروت لرفض تطبيع قطر مع إسرائيل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:32 م
لبنانيون ينظمون مظاهرة أمام سفارة الدوحة ببيروت لرفض تطبيع قطر مع إسرائيل تميم ونتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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تظاهر عدد من اللبنانيين أمام السفارة القطرية فى بيروت احتجاجا على التطبيع الثقافى والرياضى الممنهج مع إسرائيل.

 

وذكرت قناة العربية على موقعها الإلكترونى، أن التظاهرة دعا إليها جمعية "شباب ضد التطبيع"، وذلك رفضًا للتطبيع التجارى مع أسرائيل، حيث كانت قطر أول من جاهر به، وأعلنت فتح ممثلية تجارية لتل أبيب فى الدوحة.

 

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فارسة إسرائيلية أحرزت مركزا متقدما فى بطولة الفروسية المقامة فى قطر، ليتم الكشف عن واقعة تطبيع جديدة بين إمارة الإرهاب ودولة الاحتلال الإسرائيلى.

 

وهنأ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بداية الأسبوع الجارى، الفارسة الإسرائيلية، حيث كتب المتحدث الرسمى باسم بنيامين نتانياهو، آوفير جندلمان، عبر "تليجرام": "ألف مبروك للفارسة الإسرائيلية دانييل جولدشتاين التى فازت بالمرتبة الثانية فى بطولة قفز الحواجز التى أقيمت فى قطر".

 

وأضاف المسئول الإسرائيلى: "نفتخر بك يا دانييل، وإلى الأمام فى هذه الرياضة النبيلة التى تحظى بإعجاب كبير فى الدول العربية"، على حد قوله.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادى

وايه الجديد

نيتانياهو لسه راجع من عمان بدعوه سلطانيه ووزيره الثقافه كانت فى مسجد زايد ليه محدش اتظاهر ساعتها

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