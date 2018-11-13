كوكب الزهرة "رمز الحب" يسطع بسماء الوطن العربى فجرًا

كتب محمود راغب

يرصد بسماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الثلاثاء كوكب الزهرة "رمز الحب" يزين سماء الفجر ولعدة أشهر مقبلة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب الزهرة ثالث ألمع جسم فى قبة السماء ، انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر أواخر شهر أكتوبر الماضى والأن أصبح يوصف " نجم الصباح " وسوف يصل إلى أفضل لمعان له فى سماء الفجر أواخر نوفمبر الجارى ومطلع ديسمبر.

وأشار التقرير، إلى أن الزهرة يرصد بسهولة فى الأفق الشرقى باتجاه موقع شروق الشمس ، وسيلاحظ بالقرب منه النجم " السماك الرامح " إلى أقصى يسار الزهرة، الى جانب نجم السماك الأعزل مقترنا مع الزهرة، ونظرا لأن الكوكب ساطع جدًا يمكنك رؤيته حتى فى ضوء الصباح الباكر.

وتابع التقرير أنه من ناحية أخرى يعتبر هذا الشهر وقتًا مثاليا لرؤية مرحلة "هلال الزهرة " عبر التلسكوب، ففى صبيحة يوم 14 نوفمبر ، سيضىء قرص الزهرة بحوالى 10 % بنور الشمس، ويوما بعد يوم ، يبتعد الزهرة عن الأرض ، ومع ذلك سيبقى براقا فى سماء الفجر، ذلك لأن اضاءة قرص الزهرة تزداد تدريجيا وبحلول نهاية الشهر ، سيكون قرصة مضاء بنسبة 25٪ بضوء الشمس.