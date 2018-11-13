كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومى بافتتاح مركزى شباب ومدرستين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومى، غداً الأربعاء، بمدينة البرلس، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبى المستشار الأمنى للمحافظة، واللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ.

ويتضمن برناج الإحتفال وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس بمدينة البرلس البحرية، بحضور مراسم القوات البجرية من موسيقى وضباط وحرس شرف، تبادل الدروع والتهنئة ،ثم التوجه لبوغاز البرلس وتدشين لانشين بحريين بحضور قاداتت القوات البحرية ومدير أمن كفر الشيخ بتكلفة 4 ملايين جنيه.

كما يشهد الإحتفال بعيد المحافظة القومي ، افتتاح مركزي شباب "شباب برج البرلس وبلطيم "، وافتتاح مدرستين "مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد للتعليم الأساسي، وافتتاح مدرسة المرازقة الجديد.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ 62 لمحافظة كفرالشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر، والتى سوف تقام الاحتفالات من مدينة الانتصارات، "برج البرلس"، ، غداً الأربعاء ، الموافق 14 نوفمبر 2018م، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية فى 4 نوفمبر، حيث سُتقام الاحتفال بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع إكليل الزهور.

أوضح محافظ كفرالشيخ، إن احتفالات محافظة كفرالشيخ بعيدها القومى الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى ٤ نوفمبر ١٩٥٦، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية فى معركة البرلس فى صباح 4 نوفمبر 1956م قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، مصر عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

حيث اشتركت فى المعركة البارجة الفرنسية جان بارت وهى أول سفينة مزودة برادار فى العالم سميت هذه المعركة بمعركة البرلس البحرية، أو معركة برج البرلس البحرية، وقاد جلال الدسوقى المعركة من الجانب المصرى فى البداية، قامت الثلاث زوارق الطوربيد المصرية بعمل ستار الدخان لتقترب بسرعة وبحركات مفاجئة من الوحدات المهاجمة، وأطلقت قذائفها فى اتجاه البوارج الفرنسية والبريطانية المهاجمة، وقامت الوحدات المهاجمة بإطلاق القنابل والصواريخ بكثافة شديدة فى اتجاه الزوارق واشتركت فى المعركة طائرات حربية مهاجمة ضد الزوارق وانتهت معركة البرلس فى دقائق ودمرت المدمرة البريطانية والبارجة الفرنسية، وقاتل المصريون بدون غطاء جوى حتى آخر طوربيد وحتى آخر زورق الذى قاده مختار الجندى بعد استشهاد أغلب الزملاء، فطلب من الآخرين القفز إلى البحر، ثم اخترق مدمرة أخرى بسرعة هائلة فأصيبت إصابة بالغة .

يذكر أن كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي يوم 4 نوفمبر من كل عام ولكن المحافظ أجل الإحتفال به ل 14 نوفمبر للإنتهاء من عدد من المدارس والمشروعات لإفتتاحها .