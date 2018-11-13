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كريم عبد السلام: نقيب الموسيقيين "مش أمين شرطة" والفن لا يواجه إلا بالفن

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:29 م
كريم عبد السلام: نقيب الموسيقيين "مش أمين شرطة" والفن لا يواجه إلا بالفن كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"
كتب أيمن رمضان
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قال كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إن فكرة منع الفن المبتذل "وهم"، خاصة فى ظل ثورة الاتصالات، وتابع: "فكرة منع الفن فاشلة بالتلاتة.. ولا يستطيع أحد أن يمنع الفن، وإذا كان نقيب الموسيقيين تصور أنه استطاع منع حمو بيكا، فقد فشل تماماً والدليل أنه حاول يمنع حفل يحضره ألف مشاهد، والآن هناك 4 ملايين شاهدوا حمو بيكا  وزميله وسمعوه ومنهم أنا".

 

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الفنان القدير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية كان عليه مواجهة هذا النوع بتشجيع عشرات الفنانين الموجودين الآن فى بيوتهم ويقيم حفل غنائى راقى أمام حفلة "بيكا وشطة" بمنطقة العجمى، وتابع: "الفن يواجه بالفن كونه لا يستطيع المنع.. على نقيب الموسيقين أنه يشوف شغله.. ده مش شغله أنه يشتغل أمين شرطة".


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حمو بيكا

كريم عبد السلام

شطة

فن

اخبار الفن

هانى شاكر




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