قيادى سابق بالإخوان: استقواء أيمن نور بالـCIA يمنع الجماعة من الإطاحة به

كتب أحمد عرفة

لا تزال الخلافات القائمة بين أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، وكوادر الجماعة متفاقمة وظاهرة على العلن، إلا أن التنظيم رغم كثرة فضائح أيمن نور إلا أنه لم يتمكن من الإطاحة به خلال الفترة الحالية، وهو ما يشير إلى وجود شئ يستقوى به أيمن نور على الجماعة.

فى هذا السياق، أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أيمن نور عميل صريح لجهاز الاستخبارات الأمريكية رغما عن معسكر قطر والإخوان.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه من الواضح أن أيمن نور يستقوى بهذه العمالة على الإخوان الذين لا يريدون الاطاحة به و مضايقته حتى لا يغضبون الولايات المتحدة الأمريكية.

الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الموالية للإخوان والتى تبث من تركيا، عكف على تدشين عدة كيانات فى إسطنبول من أجل استمرار "السبوبة" التى يحرص عليها فى الخارج، والمتمثلة فى استمرار التمويل القادم من الخارج لتمويل تلك الكيانات الوهمية، والتى يستغلها لجمع وتكوين ثروات فى الخارج من وراء هذا التدشين.