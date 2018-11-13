فيديو.. إعلان "الدب ترامبى" يثير السخرية فى أمريكا

كتبت - سالى حسام

أذاعت شبكة "فوكس" إعلانا يمثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى صورة دب، باسم "الدب ترامبى" مما أثار موجة سخرية فى أمريكا.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن الإعلان عن لعبة أطفال على شكل دب بنفس تسرحة شعر الرئيس الأمريكى، وتمت إذاعة الإعلان مساء الاثنين، وقالت الشبكة إن الإعلان لا علاقة له بالسياسة، لكن هذا لم يرض الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعى.

فمنهم من أشار بوضوح لكون "الدب ترامبى" لعبة مصنوعة فى الصين ويتم عرضه للبيع فى أمريكا وسط أجواء الحرب التجارية، الأمر الذى يثير التساؤل حول كون اللعبة نكتة سياسية خفية ضد ترامب من الصين، أم أن الدب منتج حقيقى للبيع فى الأسواق فعلا.

والبعض كتب على تويتر ساخرا "حفظ الله أمريكا، حفظ الله الدب ترامبى".

لكن الصحيفة قالت، إنه كان هناك بالفعل دمى "دباديب" تمت صناعتها تاريخيا من أجل تكريم رؤساء أمريكا، أشهرها "تيدى بير" الاسم الذى يطلق على معظم الدمى على شكل الدببة، والسبب هو أنها صنعت لتكريم الرئيس الأمريكى "تيودور روزفلت"، عندما رفض إطلاق النار على دب أسود حقيقى تم ربطه فى شجرة فى أوائل القرن العشرين.