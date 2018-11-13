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عبور 217 سفينة قناة السويس بحمولة 16 مليون طن فى 4 أيام

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:00 ص
عبور 217 سفينة قناة السويس بحمولة 16 مليون طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 217 سفينة بحمولة 16 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت أمس الأثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 217 سفينة بحمولة 16 مليون طن.


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