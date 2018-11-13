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طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا..والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا..والصغرى بالقاهرة 17 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 17 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 16 24

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 24

مطروح 14 23

السلوم 15 22

سيوة 11 25

بورسعيد 18 24

دمياط 18 23

الزقازيق 16 24

الاسماعلية 14 24

السويس 15 25

العريش 15 24

رفح 14 23

رأس سدر 17 25

نخل 09 22

نويبع 21 25

طابا 19 23

كاترين 08 18

الطور 18 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 25

المنيا 12 25

أسيوط 13 24

سوهاج 14 26

قنا 14 27

الأقصر 13 27

أسوان 16 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 16 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 22 28

راس حدربة 22 27

حلايب 23 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة المنوره 16 31

الرياض 17 26

المنامة 21 27

أبوظبى 24 31

الدوحة 21 28

الكويت 16 24

دمشق 08 18

بيروت 18 23

عمان 10 18

القدس 11 18

غزة 16 24

بغداد 12 23

مسقط 26 31

صنعاء 05 25

الخرطوم 20 36

طرابلس 17 24

تونس 11 22

الجزائر 15 21

الرباط 11 18

نواكشوط 19 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة - 01 13

اسطنبول 10 17

اسلام اباد 11 22

نيودلهى 17 28

جاكرتا 25 33

بكين 05 13

كوالامبور 21 21

طوكيو 12 18

أثينا 07 20

روما 05 17

باريس 08 13

مدريد 07 12

برلين 09 13

لندن - 02 03

مونتريال - 09 - 02

موسكو 08 09

نيويورك 7 12


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