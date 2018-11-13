"طفل التشوهات الخلقية مش وحش" مبادرة لتوعية طلاب المدارس بالمرض

الإسكندرية – هناء أبو العز

"طفل التشوهات الخلقية مش وحش ولا أرنب، ده طفل مريض وبيتعالج، عنده عيب خلقى ممكن يكون ظاهر وممكن يكون داخلى".. هكذا استكمل أفراد حملة "إيد فى إيد بنعلم" التابعة لجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبى، مبادرتهم فى توعية طلاب المدارس، عن أطفال التشوهات الخلقية، وتوعيتهم عن فكرة الإختلاف الذى يكون فى الأطفال المرضى نتيجة خلل فى بعض الجينات الموجودة بتكوين الطفل فيولد بالشفة الأرنبية، أو توأم ملتصق، أو تنقصه كلية أو خلافه.

وأوضح الفريق المتطوع بالمشاركة، وعلى رأسهم مى وهيب، لطلاب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، أن أطفال التشوهات الخلقية، يتم علاجهم بمجرد اكتشاف العيب الخلقى، سواء وهم رضع أو يستمر العلاج لسن معين، وقد يتم إجراء عمليات جراحية.

وتطوعت طبيبة تغذية بشرخ طرق التغذية السليمة للأطفال، والتى تجعلهم أطفال أصحاء، والابتعاد عن الوجبات السريعة التى تضر بهم فيما تم شرح طرق النظافة الشخصية للفم والأسنان، وتجنب رائحة الفم الكريهة والتسوس وأمراض اللثة، ونظافة الشعر، والأيدى والأظافر.

كما تم تنفيذ ورشة عمل عن الإسعافات الأولية للأطفال فى حالة تناول أى شىء سام أو كيميائى مثل الكلور أو البوتاس وإعطاءه كوبًا من اللبن لمعادلته حموضة المعدة التى تسببها هذه المواد، وكذلك شرح كيفية عمل الإسعافات الأولية الخاصة بالجروح البسيطة ووقف النزيف، والتعامل مع الحروق وحالات نزيف الأنف.