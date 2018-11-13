طارق شوقى: نحن فى حرب والبعض يتبنى شعار "يذهب التعليم للجحيم"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطبيق النظام الجديد بدأته الوزارة وجار وضع قانون تعليم جديد مرتبط به 17 قانون فرعى، كما أنه تم تعديل بعض المواد بقانون التعليم الحالى الخاصة بأوضاع المعلمين وخلافه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال إطلاق تقرير البنك الدولى عن التحديات والتطلعات فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك صناعات مرتبطة بتطبيق نظام التعليم وبالتالى هناك طرف يدافع عن بقائه ويتبنى شعار "يذهب التعليم إلى الجحيم"، ومن يجب أن يقف ضد الحرب مع الوزارة فعليه أن يفعل ذلك.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يجب أن يكون هناك جانب تربوى إلى إعداد البرامج لأنه لا يوجد قدوة إلا برنامج العباقرة، مؤكدا أنه لا يوجد أى إلغاء للغات واللغة العربية، ولا بد من استرجاع قدرتنا على إدارة حوار، قائلا لغة الحوار حاليا هى لغة خناق فالحوار الهادف المبنى على فكرة واقع ولا يوجد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الحوار الدائر أفرز شئ يوقع التطور وهى عبارة عن قيود فكرية لا تسمح لنا بالتقدم، موضحا أنه لا يوجد خط أحمر فى الفكرة ولكن لا بد من مناقشتها، موضحا أن البعض يخرج ويقول مكتب التنسيق ويقف.. ولكن لا بد من بحث الفكرة وإزاى مكتب تنسيق وغيرها من الأفكار حتى نصل إلى الاتفاق المجتمعى.