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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:58 م
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ضبط 5 أطنان أسماك منتهية الصلاحية بمصنع بالخانكة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:58 م
ضبط 5 أطنان أسماك منتهية الصلاحية بمصنع بالخانكة أسماك - أرشيفية
كتب - نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع الطب البيطرى في ضبط 5 أطنان أسماك مملحة منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدعـو "ياسر.ن.ز " 47 سنة لقيامة بإنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المملحة "السردين لملوحة - الفسيخ" بدون ترخيص داخل براميل بلاستيكية، وصفائح حديدية بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبحوزته 5 أطنان أسماك مملحة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
 
وورد بتقرير الطب البيطرى أن المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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