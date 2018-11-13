ضبط 3 طن حلوى فى مصنع غير مرخص بالخانكة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 3طن حلوى بمصنع غير مرخص بدائرة مركز الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدعو "احمد.م.م" 38 سنه، لقيامه بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع الحلوى كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، مستخدماً فى ذلك مرتجعات أعوام سابقة من الحلوى وبحوزته المعدات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع، 1,800 طن عسل "جولوكوز"، 27.500 طن زبدة، 7 طن سكر حر، 4 طن دقيق بلدى، 2 طن حلوى سمسم تحت التصنيع والتجهيز، 3طن حلوى "منتج نهائى".

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.