ضبط 205 هاربين من أحكام وتنفيذ 2288 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، لمدة يومين، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2288 حكمًا متنوعًا منها 1731حكم جزئى و54 حكم مستأنف و462 حكم غرامات، و37 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 21650 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت من ضبط 205 متهمين هاربين من أحكام قضائية، و تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.