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ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:09 ص
ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا سلاح نارى - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة غير المرخصة خلال حملة اليوم الواحد التى تشنها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص وكمية من الذخيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مخدرات متنوعة منها 350 قرص مخدر لعقار الترامادول بحوزة أحد المتهمين وتحرر عنها المحضر اللازم .
 
كما تم تحرير 3265 مخالفة مرورية متنوعة بالتنسيق مع إدارة المرور. 
 
 

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