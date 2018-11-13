ضبط عاطل بحوزتة ربع كيلو هيروين وسلاح نارى فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة و محمد طارق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنطه بمحافظة الغربية، من القبض على عاطل وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى بدون ترخيص خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة لضبط العناصر الخطرة ومروجى المخدرات بمركز السنطة بإشراف المقدم أحمد جعيصه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، برئاسة الرائد محمد الدهراوى، ومعاونيه والقوة المرافقه وبتكثيف التحريات، وتم ضبط "ر س ال" 43 سنة عاطل، ومقيم بقرية مسهلة التابعة لدائرة المركز وبحوزته ربع كيلو هيروين، وفرد خرطوش وطلقه من ذات العيار ، وميزان ، ومبلغ مالى 750 جنيه ، وهاتف محمول، بالتحقيق معه، اعترف بحيازته للمضبوطات وتم تحرير محضر رقم(20629) لسنة 2018 ج السنطة

كما شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت جهودها عن ضبط 68 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 326 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 312 مخالفة انتظار خاطيء وحجز3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 917 مخالفة مقابل تحصيل 71750 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.