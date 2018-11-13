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ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة فى حملة أمنية بسمنود بالغربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:05 ص
ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة فى حملة أمنية بسمنود بالغربية مديرية أمن الغربية
الغربيــــة عادل ضرة
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شن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، حملة على تجار السموم بمدينة سمنود خلال الـ24 ساعة الماضية، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، ضمت المقدم أحمد العايدى، مفتش المباحث، والرائد أحمد عيسى رئيس مباحث مركز سمنود، وضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط 4 قضايا سلاح نارى وذخيرة و7 قضايا إتجار مخدرات.

حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد من المتهمين بينهم سيدة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد وأقراص مخدرة ومبالغ مالية من حصيلة البيع، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات والأسلحة النارية والذخائر، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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