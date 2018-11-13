صور.. موجة من الأمطار تضرب مدن القليوبية وشركة المياه تدفع بسيارات الشفط

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت بعض مدن محافظة القليوبية منها بنها وكفر شكر وطوخ، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

كما شهدت بعض المدن انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات لشفط تجمعات المياه والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها.