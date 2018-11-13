صور.. مكافحة التدخين فى مؤتمر علمى بكلية الطب جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بدور كلية الطب ومكانتها الهامة بالجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى ينعكس فى نشاطها العلمى من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية التوعوية والتثقيفية فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وكذلك بسعيها الدائم إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

كما أكد أن كلية الطب تعد أحد أعمدة الجامعة الرئيسية التى كان لها فضل كبير فى فوز الجامعة بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، بما تملكه من إمكانيات طبية ومعامل ووحدات متقدمة أحدثت طفرة كبرى فى القطاع الصحى بالمحافظة وهى تمثل فخراً لجامعة أسيوط .

جاء ذلك خلال مشاركته فى وقائع المؤتمر العلمى السنوى الثانى لجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بعنوان "أساسيات الطب الرئوى"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عاطف القرن أستاذ الصدر ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامى شريف مدير فرع التأمين الصحى بأسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، إلى جانب وكلاء لكلية الطب السابقيين والحاليين، وكوكبة من أساتذة قسم الصدر من مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى .

وأكد الدكتور شحاتة غريب، أن مكافحة التدخين تطلب تضافر كافة منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية وكافة أفراد المجتمع لمعالجة قضية التدخين من المنظور الطبى والنفسى والإجتماعى، داعياً كلية الطب إلى تنظيم القوافل الطبية التوعوية التى تجوب كافة قرى ونجوع المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة التدخين على الفرد والمجتمع وتبصيرهم بقواعد الصحة العامة وسبل القضاء على المشكلات البيئية المختلفة التى تهدد حياة الفرد، مشيداً فى ذلك بنجاح تجربة القوافل الطبية بجامعة أسيوط و التابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية والتى تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، وهو ما يؤكد على الدور الهام الذى تقوم بها القوافل الطبية فى الحفاظ على صحة الإنسان.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، عميد كلية الطب، بجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر لنشاطها الخدمى والمجتمعى وتنمية البيئة، والذى دأبت عليه طوال السنوات الماضية فى مكافحة التدرخين والدرن، مؤكداً أن كلية الطب لا تدخر جهداً فى تنظيم اللقاءات الطبية المتخصصة التى تثرى النشاط العلمى للكلية وتسهم فى تحقيق متطلبات التعليم الطبى المستمر، متمنياً ان يخرج المؤتمر بأبحاث علمية وعملية تفيد المجتمع وترتقى بالمستوى الصحى والعلاجى للمرضى .

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بأن وزارة الصحة دائمة التعاون مع مستشفيات أسيوط الجامعية فى كافة أنشطتها الاجتماعية والعلمية بما يصب فى صالح المريض، مشيدا بنجاح جمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر وعطاءها المستمر والمتميز فى القضاء على كافة الظواهر السلبية التى تعصف بالإنسان.

كما أوضح الدكتور عاطف القرن، إن المؤتمر يهدف إلى تعريف شباب الأطباء بأساسيات الطب الرئوى والتى تهم كل طبيب يعمل فى مجال أمراض الصدر، إلى جانب تذكير الأطباء من جميع التخصصات بأساسيات الممارسة الصحيحة الحديثة فى طب الأمراض الصدرية، من واقع خبرة أساتذة الصدر، مشيراً إلى أن ذلك يأتى من خلال عدد من المحاضرات العلمية التى تستمر على مدار 3 أيام والتى تعود بالنفع على المجتمع صحياً ومادياً ومعنوياً، كما أوضح أن الجمعية تتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية كالجامعات ووزارة التربية والتعليم ومديرية الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى فى عقد الندوات التوعوية التى تهدف إلى تقديم علم طبى حديث يكافح لامراض المختلفة ومنها الدرن الناجم عن التدخين .



المؤتمر العلمى السنوى الثانى لجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بجامعة أسيوط



مؤتمر جمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بجامعة أسيوط



المؤتمر العلمى السنوى الثانى لجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن



خلال المؤتمر العلمى السنوى الثانى لجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن



المؤتمر العلمى السنوى الثانى لجمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن



مؤتمر جمعية أسيوط لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بجامعة أسيوط