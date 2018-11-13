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صور.. قاعة مؤتمرات شرم الشيخ تستعد لبدء فعاليات "التنوع البيولوجى".. اليوم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:00 ص
صور.. قاعة مؤتمرات شرم الشيخ تستعد لبدء فعاليات "التنوع البيولوجى".. اليوم وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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استعدت قاعة مؤتمرات شرم الشيخ لاستقبال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 29 نوفمبر الحالى بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم وضع أعلام كل الدول المشاركة بالمؤتمر، وسط انتشار أفراد التأمين الخاصة بالأمم المتحدة.

 

ويعد المؤتمر أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال التنوع البيولوجى تحت شعار (الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب).

 

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزارى رفيع المستوى يومى 14-15 نوفمبر، لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجى للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.

 

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.

 

ومن المقرر أن تطلق مصر خلال المؤتمر مبادرة مصرية لدمج ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهى اتفاقيات التنوع البيولوجى واتفاقيات التغيرات المناخية والتصحر، لارتباط الاتفاقيات الثلاث ببعضها وتأثيرها المشترك والمتداخل فى حياة الشعوب.

 

كما أن الاتفاقيات الثلاثة ستحقق استفادة للبشرية، خاصة أن كل واحدة منها تختص بجزء حيوى، وفى نفس الوقت يؤثر على اختصاص الاتفاقيات الأخرى.

 

ويعد المؤتمر أكبر تمثيل وطنى وسيكون تمثيلا مشرفا، حيث تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مشارك، فضلا عن مشاركة فئات المجتمع المصرى فى الحدث، حيث سيتواجد فى المؤتمر الشباب والأطفال بالمدارس وممثلو الحكومات والمجتمع المدنى وأعضاء البرلمان وغيرهم.

 

وتعد أهم المكاسب التى ستحصل عليها مصر من انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتغير المناخى على أرضها تتمثل فى الترويج السياحى، وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية والترويج لمدينة شرم الشيخ، لاستضافة المؤتمرات الدولية، وإيجاد فرص عمل وعائد مالى لمئات المصريين فضلا عن تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحية وتأكيد لمكانة مصر الدولية.

 
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التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى




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