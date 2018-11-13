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صور.. رئيس جامعة أسيوط يدرب فريقا طلابيا على جراحة الضفيرة العصبية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:15 م
صور.. رئيس جامعة أسيوط يدرب فريقا طلابيا على جراحة الضفيرة العصبية رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريب الطلاب على جراحة الضفيرة العصبية
أسيوط ـ محمود عجمى
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بدأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فى تدريب أول فريق طلابى أمريكى على عمليات جراحة الضفيرة العصبية الذراعية فى إطار زيارتهم للجامعة لقضاء فترة دراسية وتدريبية متخصصة فى هذا المجال بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى.

 

وقال رئيس جامعة أسيوط، أن الوفد الطلابى يضم 8 طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، والذى يعد الوفد الأول الذى يصل للجامعة فى إطار شراكتها فى تأسيس أول مدرسة فى العالم تؤهل الدارسين بها للحصول على دبلومة مهنية عالمية متخصصة فى مجال الضفيرة العصبية، وذلك بعد قضائهم لأربعة فترات دراسية وتدريبية متوالية على أيدى أفضل جراحى العالم المتخصصين فى هذا المجال.

 

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أن جامعة أسيوط هى المحطة الثانية فى برنامج تدريب وتأهيل الأطباء والتى بدأت فى مدينة بونيه الهندية، ومن المقرر أن يستكمل الطلاب الخطة الدراسية المحددة لهم بالتوجه فى مارس 2019 إلى مدينة برشلونة الأسبانية، ثم المحطة الرابعة والأخيرة فى جوادالاهارا فى المكسيك فى يونية 2019، حيث يعد إنهاء الدارسين لكافة أقسام التدريب والدراسة بالأربعة دول سابقة الذكر شرط أساسى لمنح الدبلومة الدولية ثم النجاح بإجتياز الامتحان النهائى.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو السيد مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة، أن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، سوف يتولى شخصياً الإشراف على تدريب الفريق الطلابى بوصفه أحد أبرز الأطباء المتخصصين فى الجراحات الميكروسكوبية على مستوى العالم وشريكًا مؤسسًا فى تلك المدرسة العالمية، وذلك بالاشتراك مع نخبة من العناصر المتميزين للفريق الطبى بالوحدة، مشيرًا أن التدريب من المقرر أن يتضمن إجراء 30 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة فى مجال جراحات الضفيرة العصبية الذراعية وزراعة العضلات إلى جانب عدد من المحاضرات النظرية وورش العمل وفحص بعض الحالات المرضية.

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (1)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (2)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبي

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (3)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (4)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (5)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (6)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (7)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (8)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (9)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية 

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (10)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية 

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (11)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية 

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (12)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية 

 

رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية (13)
رئيس جامعة أسيوط أثناء تدريبة لوفد الطلاب الأمريكى على جراحة الضفيرة العصبية

 


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