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صور.. حفل زفاف جماعى للأيتام وغير القادرين بأسيوط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:34 م
صور.. حفل زفاف جماعى للأيتام وغير القادرين بأسيوط حفل زفاف جماعى للأيتام
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح
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بدأ قبل قليل حفل الزفاف الجماعى لعدد 40 عريسا وعروسة، وذلك لعدد 40 عريسا وعروسة من الأيتام وغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والسياسية وبحضور آلاف الأهالى.

وكان محافظ أسيوط أوضح فى تصريحات صحفية أنه تم تشكيل لجنة من الباحثين المتخصصين بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والأوقاف والشباب والرياضية والمجلس القومى للمرأة وممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى لاختيار من ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين لحفل الزفاف الجماعى ووفقا للضوابط والمعايير التى تم وضعها وتم الإعلان عنها.

وقال محافظ أسيوط إنه تم الاتفاق على عدة شروط لاختيار 40 عريسا وعروسة لحفل الزفاف الجماعى والتى روعى فيها تمثيل جميع الفئات والشرائح المستهدفة بعد عمل الأبحاث اللازمة عن المتقدمين، مؤكدا تقديم الهدايا العينية والمادية للعروسين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والتنسيق مع مديرية الثقافة لتقديم الفقرات الفنية والموسيقية خلال الحفل الذى يشارك به أكثر من 2000 مدعو من القيادات التنفيذية وأهالى العروسين، لافتا إلى توفير أتوبيسات لنقل أهالى العروسين إلى مكان الحفل وتوفير كافة سبل الدعم لهم لإنجاح الزفاف الجماعى.

حفل زفاف جماعى للأيتام (1)
 

 

حفل زفاف جماعى للأيتام (2)
 

 

حفل زفاف جماعى للأيتام (3)
 

 

حفل زفاف جماعى للأيتام (4)
 

 

حفل زفاف جماعى للأيتام (5)
 

 


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