صور.. جمعية الرفق بالحيوان تخلى الحيوانات من مناطق الحرائق بكاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

أخلت جمعية الرفق بالحيوان اليوم الثلاثاء، الحيوانات مناطق حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



إخلاء الحيوانات

ومن جانبه، بحثت فرق الطوارئ أمس الاثنين، عن أكثر من 200 شخص تم تسجيلهم فى عداد المفقودين فى أكثر حرائق الغابات البرية دموية فى كاليفورنيا على الاطلاق فيما أعرب مسؤولون عن قلقهم من ارتفاع عدد القتلى مع ارتفاع انبعاث الرياح الشديدة النيران.

وصنفت كامب فاير الأكثر دموية فى كاليفورنيا من حيث الخسائر فى الممتلكات، حيث أحرقت أكثر من 6700 منزل ومبانى أخرى فى تلال سييرا فى مقاطعة بوتى ، على بعد حوالى 175 ميلاً (280 كم) شمال سان فرانسيسكو.

وظل أكثر من 15 ألف مبنى آخر مدرجًا فى قائمة تهديدات أمس الاثنين فى منطقة شديدة الكثافة مع انخفاض الدخان فى بعض الأماكن إلى أقل من نصف ميل.



جمعية الرفق بالحيوان



جانب من عمليات الإخلاء