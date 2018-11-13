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صور .. تنفيذ خطة الإخلاء التدريبى بمبنى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:37 ص
صور .. تنفيذ خطة الإخلاء التدريبى بمبنى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية خطة مواجهة الكوارث والأزمات بمديرية الصحة
المنوفية - محمود شاكر
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نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، خطة الإخلاء التدريبى بمبنى المديرية فى مجابهة الكوارث والأزمات، تحت رعاية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وذلك بحضور العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد أيمن طاحون ومأمور مركز شرطة شبين الكوم، والعقيد علاء ناجى من قيادات هيئة عمليات القوات المسلحة، والمقدم علاء الدين عويس، والنقيب شاكر نوفل رئيس قسم الانقاذ، والنقيب وائل هندى رئيس قسم المفرقعات .

ومن قيادات المديرية الدكتور ظريف عبد الباسط مدير الطب العلاجى، والدكتور عبد البارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا خضر مدير إدارة الجودة، وصبرى حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى مركز المعلومات والعلاقات العامة .

وتم تنفيذ عملية الإخلاء التدريبى تحت إشراف محمد عرفه مدير الشئون الإدارية بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدنى وهيئة الاسعاف، حيث تواجد عدد من وحدات الإطفاء وسيارات الإسعاف. 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (1)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (2)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (3)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (4)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (5)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (6)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (7)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (8)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (9)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (10)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (11)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (12)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (13)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات 

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (14)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات (15)
تنفيذ خطة الإخلاء فى مجابهة الكوارث والأزمات

 

 


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