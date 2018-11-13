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صور.. تصدعات بعقارين فى الوراق.. والحى يرسل لجنة للمعاينة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:52 م
صور.. تصدعات بعقارين فى الوراق.. والحى يرسل لجنة للمعاينة عقارات ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أحمد معروف
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تواجه 18 أسرة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، خطر الموت أسفل الأنقاض، وذلك بعد ظهور تصدعات بعقارين بشارع الشهاينة رقمى 30 و28 بسبب بناء برج سكنى مخالف من 13 طابقا، لم يتبع قواعد الإنشاء ما تسبب فى تهديد العقارين المجاورين بالانهيار.

ويقول أحد السكان بالعقار رقم 30 شارع الشهاينة، إنهم يخافون الصعود للعقار المكون من 5 أدوار وكذلك جيرانهم الموجودين فى العقار 28 المكون من 4 طوابق خوفا من انهيار العقارين.

من جانبه، أكد اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حى الوراق، أنه تم انتداب لجنة من جامعة القاهرة لمعاينة العقارين، وتم المعاينة اليوم، بمرافقة السكان، مشيرا إلى أن الشروخ الموجودة بسبب العقار المجاور لهم.

وأكد رئيس الحى لـ"اليوم السابع"، أن الشروخ الموجودة بالعقارين فى الحوائط فقط وليست فى الأساس أو الأعمدة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تقرير بالترميم للسكان.

 
عقارين الوراق (1)
عقارين الوراق (2)
 
عقارين الوراق (3)
 
عقارين الوراق (4)
 
عقارين الوراق (5)
 
عقارين الوراق (6)
 
عقارين الوراق (7)
 
عقارين الوراق (8)
 

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