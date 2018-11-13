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صور.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالأقصر بمشاركة 10 دول

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:28 م
صور.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالأقصر بمشاركة 10 دول بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إفتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، التى تستمر بالفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الجارى، بمشاركة لاعبين من 10 دول، على ضفة نهر النيل بأحد فنادق المحافظة، بحضور المحافظ وقيادات الاتحاد. 

وقال الدكتور أحمد عوين رئيس الإتحاد المصرى والأفريقى لرفع الأثقال للمكفوفين، إنه لشرف كبير لنجاح المجهودات على مدار الفترة الماضية لتنظيم اول بطولة عالم لرفع الأثقال للمكفوفين بمصر، موجها الشكر لقيادات المحافظة ورجال الاتحاد على دورهم فى إنجاح البطولة بصعيد مصر. 

وأضاف الدكتور أحمد عوين، خلال افتتاح البطولة، أنه يتمنى أن تكون البطولة نقطة محبة وتلاقى بين الدول المشاركة فى البطولة لنقل صورتهم الذهنية عن تواجدهم فى الأقصر ومصر خلال فعاليات البطولة. 

ومن المقرر أن تقام فعاليات ومنافسات البطولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة بمشاركة 11 دولة على مدار أيام 14 و15 و16 نوفمبر الجارى، ويشارك فى البطولة لاعبين من روسيا، وإيران، والهند، وتركيا، والتشيك، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليابان، وليبيا، إضافة إلى مصر البلد المنظم، برعاية الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصرى لرياضة المكفوفين، وأعضاء الاتحاد، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.

 

بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (1)
 
بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (2)
 
بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (3)
 
بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (4)
 
بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (5)
 
بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (6)
 

 


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