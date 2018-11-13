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صور.. إنهاء 75% من تنفيذ أول ميناء صيد برشيد بتكلفة 450 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. إنهاء 75% من تنفيذ أول ميناء صيد برشيد بتكلفة 450 مليون جنيه ميناء صيد برشيد
فريق المحافظات
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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ أعمال أول ميناء صيد بالمحافظة بمدينة رشيد بتكلفة 450 مليون جنيه.

أضاف  اللواء هشام آمنه، أن الأعمال التنفيذية بميناء الصيد الجديد وصلت إلى نسبة 75 %  بقيمة 300 مليون جنيه حتى الآن وأن باقى الأعمال سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم اعتماد 65 مليون جنيه لدفع العمل فى تنفيذ أعمال الميناء وذلك للانتهاء منه فى مواعيده المقررة ليتم افتتاحه فى شهر يونيو من العام القادم.

من جانبه أكد المهندس مصطفى الشيخ المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن إقامة ميناء للصيد برشيد سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة .

وأضاف أنه تم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب و مقر الجمارك و محطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة و الرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشئ بيع الجملة و التجزئة .

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر ، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

وأشار المدير التنفيذى لمشروع تطوير رشيد إلى وجود دعم مستمر من المحافظة من أجل الانتهاء من تنفيذ الميناء وتشغيله بشكل تجارى، وكذلك وجود خطة لضخ موارد ذاتية للمشروع.

وأضاف أن إنشاء ميناء الصيد الجديد هو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها  قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح  إسماعيل المنظومة تضم عدة محاور منها ترميم المساجد والمباني الأثرية بوسط المدينة  ورصف الطرق وإقامة بنية تحتية تتوافق مع التطوير ومنها المحور السياحى خاصة بمنطقة المثلث الذهبى الذى يطل على البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل بالإضافة إلى  انشاء أسواق ومناطق خدمية جديدة لإنعاش الحركة الاقتصادية برشيد.

 

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