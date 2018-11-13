صور.. أوقاف السويس: اكتشاف مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بملحقات المساجد

السويس – السيد فلاح

أجرى الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، جولة ميدانية مفاجئة على عدد من المساجد بإدارتى أوقاف فيصل والأربعين للاطمئنان على سير العمل بها، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال "عجمى"، إنه من خلال المتابعة للمساجد وملحقاتها تم رصد مخالفات من المستأجرين للملحقات التابعة للمساجد، حيث تم تحويلها لمراكز للدروس الخصوصية دون الحصول على تصريح من وزارة التربية والتعليم والأوقاف.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على مديرى الإدارات الفرعية ومدير المتابعة الميدانية بتكثيف الجولات الميدانية على المساجد وملحقاتها لمتابعة سير العمل وتحرير مذكرة للمخالفين لرفعها لوزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى واصلت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، عقد امتحانات فورية لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه فى إطار التعاون مع عالية فريد، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، تم عقد امتحانات فورية بمسجد عمر بن عبدالعزيز بالعمدة بإدارة أوقاف الجناين، ومسجد التقوى بكفر محمد سلامة بإدارة أوقاف الأربعين وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا أمية" مطالبُا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبًا وطنيًا أصيلاً.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إنه تم استقبال الكثير من المقبلين على الامتحانات الفورية مما يزيد عددهم عن ٢٥ فرد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بالعمدة، و12 فرد بمسجد التقوى كفر محمد سلامة بإدارة أوقاف الأربعين.

وأضاف مهران، أن لجنة الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمسجد عمر بن عبد العزيز بالعمدة بإدارة أوقاف الجناين، تضمنت مدير إدارة أوقاف الجناين الشيخ فداء محمد السيد، وبصحبته الشيخ عبدالقادر منير محمد ومقيم الشعائر عبدالعال عبدالله عبدالعال من أوقاف السويس وبالتعاون مع هدى فرغلى عبدالله وابتسام شحات سالم وزينب محمد أحمد من هيئة تعليم الكبار بحى الجناين.

وتابع مهران أن لجنة الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمسجد التقوى بكفر محمد سلامة بإدارة أوقاف الأربعين تضمنت مدير إدارة أوقاف الأربعين الشيخ وائل مختار أحمد وصالح محمد أحمد من أوقاف السويس وبالتعاون مع نجلاء حسن محمد، مدير إدارة المتابعة بالهيئة العامة لتعليم الكبار وأحمد عبدالوهاب حسين من هيئة تعليم الكبار بحى الأربعين.

اكتشاف مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بملحقات مساجد السويس



اكتشاف مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بملحقات مساجد السويس

اكتشاف مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بملحقات مساجد السويس



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني



أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الثاني