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شاهد لحظة ضبط 14 ألف رواية مقلدة داخل مكتبة فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:46 م
شاهد لحظة ضبط 14 ألف رواية مقلدة داخل مكتبة فى شبرا الخيمة ضبط كتب مقلدة
كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى
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ينشر اليوم السابع، فيديو يوضح لحظة نجاح الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط أكثر من 14 ألف رواية منسوخة ومقلدة، وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها خارج وزارة التربية والتعليم داخل إحدى المكتبات بالقليوبية .

     

ومن خلال الفحص تبين لرجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام "أحمد ع.م" مواليد 1986، صاحب مكتبة فى شبرا الخيمة، ببيع كتب تعليمية خاصة بوارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولها خارج الوزارة، وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة للمستوى الرفيع  باللغة الإنجليزية خاصة بمدارس اللغات والتجريبية، وكذا روايات أدبية مقلدة ومنسوخة لمختلف دور النشر بقصد التربح غير المشروع.. بالمخالفة للقانون.

 

وعلى الفور تم إستهداف المكتبة، وضبطه وبالتفتيش تم ضبط (14034) كتاب تعليمى خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية ، وكذا المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالمدارس التجريبية ومدارس اللغات، والمحظور تداولها إلا من خلال الوزارة والخاصة بكبرى الشركات العالمية، و(183) نسخة من روايات أدبية مقلدة ومنسوخة لعدد من دور النشر، وبلغ إجمالى ما تم ضبطه من الكتب والروايات (14217) نسخة متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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