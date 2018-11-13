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سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وحشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:57 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وحشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية استروكس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والافيون والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "ربيع .ع" 52 عاما عامل مقيم قمة فايد – دائرة مركز فايد   وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى ( 150 جرام )، مبلغ مالى، هاتف محمول والمتهم " أحمد .م"  21 عاماعامل مقيم أبوعياد – دائرة مركز أبوصوير  وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى ( 100 جرام )، سلاح أبيض (مطواه)، مبلغ مالى ، هاتف محمول والمتهم " هشام. ا"  27 عاما عامل مقيم المطلة – شمال سيناء  وبحوزته 100قرص مخدر ، مبلغ مالى ( 265 جنيه ) ، هاتف محمول والمتهم " محمود. ع"  42 عاما عامل مقيم سرابيوم – دائرة مركز فاي  وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى ( 100 جرام ) ، سلاح أبيض ( مطواه ) ، مبلغ مالى ، هاتف محمول والمتهم " احمد .م " 43 عاما  عامل مقيم الحكر  دائرة قسم ثان  وبحوزته 79 قرص مخدر ، مبلغ مالي قدره ( 1000 جنيه ) ، هاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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