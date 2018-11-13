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سقوط فنى بشركة كهرباء جمع 267 ألف جنيه من أهالى الإسماعيلية بزعم توظيفها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:54 م
سقوط فنى بشركة كهرباء جمع 267 ألف جنيه من أهالى الإسماعيلية بزعم توظيفها المتهم عقب القبض عليه
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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تمكنت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة المنظفات المنزلية مقابل أرباح شهرية.

 

وتلقى رجال فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغا من 6 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ،بقيام حسن.ع بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مائتان سبعة وستون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المنظفات المنزلية ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

 

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت جهودها عن قيام حسن.ع.أ 33 سنه فنى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 267,000 بقصد توظيفها فى مجال تجارة المنظفات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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