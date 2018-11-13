سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر بالخليفة.. ويعترفون: سرقنا 5 مقابر

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر، بدائرة قسم شرطة الخليقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، الحالة الأمنية، وتمكنوا من ضبط كلا من "ا.ه" 21 سنة، عاطل، و"و.س" 18 سنة، عاطل، و"م.ع" 18 سنة، عاطل، حال استقلالهم "توك توك" وبحوزتهم باب حديدى، وعتلة حديدية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة مقابر سيدى عمر التونسى دائرة القسم بإسلوب "الخلع" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل للمجني عليه "محمد س م" 52 سنة، سباك، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7586 لسنة 2018 جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقات البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بذات الأسلوب واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم " سيء النية " "ي.ع" 39 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.