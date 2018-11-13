سقوط شخصان يتاجران فى العملة وبحوزتهم 3 ملايين جنيه فى سوهاج

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك، مع آخر خارج البلاد بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من"إمام.ع.ه" 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع و"رجب.ع.ه" 47 سنة سائق مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، يقومون بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين بالخارج من خلال قيامهما بتبادل الأدوار عن طريق السفر، فيما بينهما للخارج ليتولى من بالخارج تجميع العملات الأجنبية وإرسالها للآخر المتواجد داخل البلاد على الحساب الدولارى للأول بأحد البنوك أو عن طريق العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالإشتراك مع الأول، تبين بأن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو 3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.