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سفر وعودة 1262 مصريا وليبيا و224 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:27 م
سفر وعودة 1262 مصريا وليبيا و224 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1262 مصريا وليبيا و 224 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 899 إلى الجانب الليبي، بينهم  270مصريا و629 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 363 بينهم 301 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 62 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 149 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 75 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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