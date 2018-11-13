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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:18 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-11-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-11- 2018، استقرارا وفقا لتحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على معرفة القارئ أسعار مختلف العملات.

سعر الدولار اليوم فى مصر

 سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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